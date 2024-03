Kim et les papys braqueurs. Main basse sur les bijoux de la Kardashian. Main basse sur les bijoux de la Kardashian

C'est l'incroyable histoire vraie du braquage de Kim Kardashian, la star de téléréalité américaine de passage à Paris pour la Fashion Week, détroussée par une équipe de voleurs seniors. La nuit du 2 au 3 octobre 2016, cinq filous venus dans son hôtel de luxe, dérobent sa bague de fiançailles et une flopée de bijoux, un butin de neuf millions d'euros, avant de repartir à vélo en gilets fluo. Les pieds-nickelés viennent de réussir le casse du XXIe siècle. Mais avec la vidéosurveillance et les traces ADN, pas facile de garder le magot. Le télescopage entre ces " artistes " has been âgés de 60 à 72 ans et la Queen mondiale des réseaux sociaux, c'est la rencontre de la bicyclette et du jet privé, du patiné et du bling-bling. C'est le choc des cultures entre des gangsters pépères tout droit sortis des films d'Audiardet l'influenceuse planétaire.