Mai 2022. A 400 kilomètres de la Terre, la Station spatiale internationale sombre dans la nuit artificielle. Tandis que l'équipage dort, le cadavre éventré d'un astronaute américain flotte en impesanteur dans l'un des modules. Le même jour, à Lyon, le corps éviscéré d'un biologiste américain est retrouvé à 30 mètres de profondeur, dans un mystérieux réseau de galeries souterraines. Pour quelle raison ces deux Américains ont-ils été visés au même moment et à une telle distance ? Louise Vernay, commandant de la PJ de Lyon en charge du second homicide, fait rapidement la rencontre d'un étonnant moine jésuite, astrophysicien et directeur de l'Observatoire du Vatican, de passage dans la ville et qui avait rendez-vous avec la victime. Ce personnage troublant lui laisse entendre que des signes d'une présence extraterrestre se multiplient, et qu'elle pourrait bien être à l'origine de ces deux meurtres...