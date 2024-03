Histoire de la renaissance

Entre le milieu du XVe siècle et celui du XVIe, les oeuvres d'Erasme et de Rabelais, de Léonard de Vinci et de Dürer, de Michel-Ange et de Raphaël, les châteaux de la Loire et les fresques de la chapelle Sixtine disent la richesse d'une période placée sous le signe des audaces de l'humanisme, que diffuse l'imprimerie, et de l'éclat artistique qu'entretient un extraordinaire mécénat. Mais l'époque ne peut se réduire à ses seules réussites culturelles. Elle est placée aussi sous le signe de la croissance économique et démographique, ainsi que de l'expansion qu'ouvrent les voyages de découverte de Christophe Colomb, de Vasco de Gama et de Magellan. Elle connaît également d'importants débats politiques et religieux, qu'illustrent les noms de Machiavel et de Luther. C'est l'ensemble de ces réalités que restitue ce livre, en évoquant le dynamisme comme les tensions, les progrès comme les zones d'ombre qui affectent l'histoire de l'Occident au temps de la Renaissance.