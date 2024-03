Mukashi Mukashi, Contes du Japon. Issun Bôshi et autres histoires

Le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs et magiques, esprits, monstres et autres sorcières. La collection de recueils Mukashi mukashi (Il était une fois, en japonais) vous propose de découvrir ses histoires très populaires au Japon et souvent méconnues hors de l'archipel. Histoire 1 : Issun Boshi Un enfant pas plus grand qu'un pouce veut devenir samouraï. Histoire 2 : Le mariage venteux Une jeune femme se marie, mais elle a un terrible secret qu'elle veut cacher à son marie. Histoire 3 : L'histoire du mille-pattes Un mille-pattes doit partir chercher un docteur pour un ami insecte malade.