Ce livre porte un regard singulier sur un paysage et une culture qui appartiennent à la mémoire collective. Le grand rêve de l'Americana, ses symboles et ses fétiches qui nous ont influencé à travers la musique, la photographie, la littérature et le cinéma... Tour à tour authentique, factice, accidenté, abandonné, énigmatique et rédempteur, American Decorum explore le thème du voyage et de la transformation de toutes choses, si glorieuses soient-elles. Ce paysage américain est le témoignage d'une fête passée. C'est le décor d'une pièce qui s'est déjà jouée et dans laquelle l'auteur prend plaisir à opposer un fond mystérieux, voire sombre, à une forme toujours lumineuse et presque sophistiquée. Ce livre conclut une dizaine d'années de recherche.