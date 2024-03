Ce poème inédit de Marc Le Gros a été entièrement mis en images par Maria Mikhaylova. L'ensemble de cet album couleur est destiné à tous les lecteurs friands tant de beauté littéraire que d'expression graphique collant au texte tout en respectant scrupuleusement le dit du poème sans en annihiler sa valeur intrinsèque. Nous entrons dans la joie d'une rare alliance entre texte et image, de surcroît dans le domaine poétique. Dans le bestiaire de Marc Le Gros, il va sans dire que le monde des oiseaux est premier. "Sternes" est le seul poème de l'auteur ainsi publié pour la première fois. Une touche audacieuse dans l'édition poétique. " On dirait qu'elles rêvent et nous aussi pour un peu On glisserait on Basculerait dans leur douceur cette Blancheur de peluche ancienne N'était ce long fuseau des corps qui nous traverse L'effilé splendide des dos qui chaque fois nous Brûle les yeux Comme une lame de lumière dans la mémoire " Poète et écrivain breton, Marc Le Gros est né en 1947 à Morlaix (Finistère). Il a publié des proses, des essais, des récits de voyage et surtout de la poésie. Il est considéré parmi les dix plus importants poètes de la langue française. Les Editions EST demeurent l'éditeur de son oeuvre. Sternes est son treizième ouvrage en notre maison d'éditions. Régulière collaboratrice des éditions EST, Maria Mikhaylova, d ? origine russe, est une artiste d ? arts plastiques complète. Elle expose dans toute l ? Europe ses toiles, dessins et encres. Tout dernièrement à Venise, Nice, Saint-Paul de Vence, Beaugency... Saisie par la puissance évocatrice de Sternes, elle a littéralement plongé dans ce poème afin de délivrer toute la puissance graphique qui l ? anime.