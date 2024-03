N'ayez plus peur. L'Occident renaîtra comme le Phénix

dans La chute finale, Olivier piacentini analysait la position actuelle très fragilisée de l'Occident sur la scène internationale, du point de vue économique et géostratégique. beaucoup ont vu dans ses analyses une teinte de pessimisme. pourtant l'auteur achevait son ouvrage sur une note plus optimiste, évoquant une exception occidentale qui pourrait relancer notre civilisation en péril. dans ce nouveau livre, l'auteur démontre que si l'Occident est affaibli, il ne le doit qu'à la politique mondialiste suivie depuis des décennies par ses élites. il montre aussi que les opinions publiques se réveillent, prenant conscience du déclin économique et des dangers qui nous menacent. mais l'Occident peut s'en sortir, il suffit de le vouloir réellement, c'est-à-dire de retrouver les valeurs qui avaient jadis fondé sa puissance. N'ayez plus peur expose les différentes pistes et actions concrètes qu'il est désormais urgent d'adopter pour retourner, dans les années qui viennent, les tendances à l'affaiblissement et au déclin, sur tous les plans. retrouver la confiance en soi, et adopter une politique de défense des intérêts nationaux, des instances collectives de réaction aux dangers, voilà la seule voie possible pour enrayer la chute finale, que de plus en plus d'analystes jugent inéluctable. Un livre concret, en prise avec l'actualité et l'histoire, qui veut enrayer la spirale du défaitisme ambiant. L'auteur : Olivier Piacentini, 47 ans, a vécu son enfance en corse. diplômé de l'institut d'Etudes politiques de paris, il fait carrière dans la banque puis dans l'audit financier, il fonde en 2001 un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises. marié en 2002 à une princesse béninoise, il est amené à voyager à travers l'afrique et prend conscience que la jeunesse, la créativité, l'appétit de croissance ont désormais changé d'hémisphère. passionné d'histoire, de géopolitique et d'économie, il publie : Vers la chute de l'Empire occidental, puis Le mirage mondialiste, très médiatisé, et La chute finale en 2023.