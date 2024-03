Fairyland. Un poète homosexuel et sa fille à San Francisco dans les années 1970

1974. A la mort de sa femme, Steve Abbott, poète homosexuel, s'installe à San Francisco avec sa fille de deux ans. Au coeur du Haight-Ashbury hippie, de la scène Beat et de la communauté gay militante, il rejoint une génération décidée à tout vivre. Alysia raconte : son enfance, la bohème, ce père aimant, à part, sa propre quête identitaire aussi. Une féerie, bientôt rongée par le sida... Un magnifique portrait en miroir, d'une tendresse et d'une force inouïes — entre intime et collectif, leçon d'amour(s) et témoignage engagé, tombeau littéraire et ode à la vie.