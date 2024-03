Meurs, mon ange

Amsterdam. Anja n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis la disparition énigmatique de son mari et de sa fille. Alcool, drogue et factures impayées rythment son quotidien et creusent sa solitude. Par crainte de terminer à la rue. elle accepte un boulot sordide, mais bien rémunéré. Alors qu'elle remonte peu à peu la pente, son passé ressurgit et la gifle en plein visage. Au milieu d'un quartier populaire, un cadavre sans tête est retrouvé pendu à une grue. Karel Jacobs, inspecteur bruxellois, est appelé en tant que consultant. Rapidement écarté de l'affaire, il décide d'enquêter dans l'ombre. Indonésie. Des corps décapités sont abandonnés dans des sites touristiques à Bali. Guntur, flic à Jakarta, est éloigné de son service par l'agence anticorruption et muté sur les lieux. Dans une forêt luxuriante, Eko et Taufik sont les cibles d'un ennemi dont ils ignorent tout. Blessés et épuisés, ils devront faire un choix. Fuir ou affronter les traditions de leurs ancêtres. Des canaux d'Amsterdam aux rizières de l'archipel indonésien, Clarence Pitz nous plonge au coeur d'une intrigue machiavélique, mêlant modernité et traditions.