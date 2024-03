Vigne, vin et changement climatique

Tous les vignobles français ressentent les effets du changement climatique : les stades du développement de la vigne sont plus précoces, la rendant plus vulnérable aux gelées de printemps, et avançant les dates de vendange vers le coeur de l'été ; les stress hydriques sont plus prononcés dans le sud de la France avec des effets observables sur les rendements ; les caractéristiques des vins se modifient avec plus d'alcool, des baisses d'acidité et des modifications d'arôme ; d'autres dégâts causés par des évènements extrêmes sont à prendre en compte. En parallèle de nouveaux territoires deviennent favorables à la plantation de vigne. Face à cet enjeu, l'adaptation est la clef. Mais quelles sont les voies à suivre et quels sont les choix possibles ? Cet ouvrage offre une vision globale des impacts du changement climatique sur la vigne et le vin et il explore différentes pistes pour l'adaptation.