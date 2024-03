Mukashi Mukashi, Contes du Japon. Momotaro et autres histoires

Le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs et magiques, esprits, monstres et autres sorcières. La collection de recueils Mukashi mukashi (Il était une fois, en japonais) vous propose de découvrir ses histoires très populaires au Japon et souvent méconnues hors de l'archipel. Histoire I : Momotaro Un jeune samouraï part sur une île combattre des démons. Histoire 2 : Le renard et l'ours Un renard et un ours décident de cultiver un champ ensemble, mais rien ne se passe comme prévu. Histoire 3 : Le démon et la jeune fille Une jeune fille se retrouve, malgrè elle, à combattre un démon.