Les carapaces liquides et le peuple fabuleux des Thorrydes. Suivi de Lehila des étoiles

Plongez dans un univers tout à fait extraordinaire, hors des sentiers battus, et laissez-vous guider par toutes les promesses de ce récit captivant. Ici, pas de super-héros aux pouvoirs extraordinaires, pas de robots — ou si peu — et pas de crimes à tout-va. Les Carapaces Liquides, ces exoêtres aux reflets sans cesse changeants et ondoyants, vous transportent dans leur fantaisie déroutante. Quand sont-ils apparus sur Nuturak ? Avec quels aéronefs ? Personne ne le sait vraiment, et le mystère demeure entier...