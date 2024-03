Yanis joue avec les formes de son tangram. Mais il y a aussi plein d'autres formes autour de lui : dans la maison, dans la rue ou au parc. On les découvre avec Yanis ? Une découverte pour le tout-petit des formes courantes Un "Tout premier doc" qui nomme les formes les plus courantes, apprises dès le début de la maternelle : carré, rectangle, triangle, cercle, losange, trapèze, coeur, demi-cercle, ovale, hexagone, croix, flèche, étoile et croissant. Et on se familiarise avec la description de ces formes : le triangle a trois côtés et trois bouts pointus, les carrés ont quatre côtés de la même taille... Un documentaire avec un petit héros qui associe chaque forme à un élément de son quotidien Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on compare le carré aux fenêtres de la maison, le cercle aux roues du vélo, le losange au cerf-volant, le trapèze au sac de maman... Pour apprendre en s'amusant ! Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !