T17. Choiseul

Après un peu plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services, la T17 que l'on ne présente plus aux orléanais a finalement tiré sa révérence. Symbole d'un passé révolu, d'un urbanisme qui n'aura pas su résister aux changements de la société, elle est retournée à la poussière pour laisser place à de nouvelles perspectives, et à la lumière du jour. La vie de la Tour T17 dans le quartier de La Source à Orléans et sa démolition impressionnante en octobre 2023.