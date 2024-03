Salin-de-Giraud, une ville ouvrière en Camargue. Logique industrielle, logique sociale

Cet ouvrage analyse la situation des Salin-de-Giraud, cité industrielle au coeur de la Camargue, créée à la fin du XIXe ? siècle par Péchiney et Solvay, et dont la population, venue de l'immigration forme une communauté attachée au territoire et à ses traditions. Entre la fin du xixe et le début du xxe ? siècles, les compagnies Péchiney et Solvay créent ex nihilo, en Basse Camargue, un complexe industriel formé d'un vaste salin et d'une usine de soude. Pour accueillir les familles ouvrières, chaque compagnie érige sa cité d'habitation. Jusqu'à l'après-guerre, Salin-de-Giraud est un creuset où se succèdent, en un brassage continu, des populations immigrées de régions rurales de la France (Ardèche, Gard, Lozère...) et du midi de l'Europe (Italiens, Espagnols, Grecs...). Dans une perspective ethnohistorique, cet ouvrage analyse les caractéristiques du peuplement et l'émergence d'une communauté humaine "? autochtone ? ". L'auteur se concentre notamment sur les stratégies mises en oeuvre par les familles ouvrières pour s'établir durablement dans la localité et pour contourner la politique des compagnies qui s'opposent à leur projet. L'épopée industrielle de Salin-de-Giraud s'achève au début de ce siècle avec la baisse brutale de la production de sel et la vente des usines et de la cité Solvay. Cet ouvrage explore le destin d'une agglomération au coeur d'un territoire objet, désormais, de programmes nationaux et internationaux de préservation des écosystèmes lagunaires. L'ancienne ville ouvrière s'oriente ainsi vers une économie de tourisme de "? découverte ? ", évolution tenue souvent pour seule compatible avec la vocation nouvelle du territoire, mais dont on ne sait si elle est porteuse d'avenir.