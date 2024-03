Moi, Goa, 12 ans et déjà trop de galères

Goa vient de fêter ses 12 ans et, alors qu'elle souffle ses bougies, son souhait le plus précieux est que tout redevienne comme avant. Avant que ses parents ne se séparent, avant qu'elle vive entre deux maisons, avant d'apprendre que son père et sa nouvelle compagne vont avoir un bébé ! Tout change déjà autour d'elle mais voilà qu'elle aussi se met à changer : entre premiers émois, nouvelles responsabilités et son corps qui n'en fait qu'à sa tête, Goa ne veut qu'une chose : mettre en pause sa vie. Heureusement qu'elle peut compter sur ses amis et vloguer toutes les émotions qu'elle ressent !