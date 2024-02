J'ai de grandes mâchoires et des dents pointues... j'ai de tout petits bras... et je suis un carnivore ! Qui suis-je ? Grâce à des devinettes qui l'invitent à trouver qui se cache derrière le volet, l'enfant découvre les dinosaures les plus célèbres : le T-rex, le tricératops, le mosasaurus, le ptéranodon et le l'ankylosaure.