Une belle histoire pour Pâques, avec des illustrations dorées ! C'est le jour de Pâques ! Colette la poulette, Lilou la souris, Pablo l'agneau, Samson le cochon et Merlin le lapin se donnent pour mission de trouver le plus bel oeuf du monde. Mais, pendant leur chasse aux oeufs, Colette se volatilise ! Où est-elle passée ? Une tendre histoire d'entraide et d'amitié à partager en famille en admirant les magnifiques illustrations qui scintillent sur toutes les pages.