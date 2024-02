Le clan des brumes

" A la croisée de Ken Follett et Pascal Picq, le mastodonte du journalisme espagnol qu'est Antonio Pérez Henares vient d'inventer un nouveau genre : le polar des cavernes. " Julie Malaure - Le Point Au crépuscule de la période paléolithique, Oil perçant est l'un des chasseurs les plus éminents du clan des Brumes. Courageux et intelligent, il est trop autonome pour suivre les règles de sa communauté primitive, enfermée dans des pratiques ancestrales et des rites devenus inacceptables. Il décide de partir à la recherche de sa mère disparue et son voyage l'amène à rencontrer de nouveaux clans, des hommes et des femmes qui développent de nouvelles pratiques basées sur l'agriculture et la domestication des animaux... la révolution du néolithique est en marche. Et dans cette société en pleine mutation, les passions humaines reflètent déjà les valeurs éternelles d'amour et de loyauté... même lorsque la nature impose ses propres règles. Peu d'auteurs ont osé inscrire leurs romans d'aventure et d'amour dans la période préhistorique. Antonio Pérez Henares, le réalise magistralement dans cette " saga préhistorique ". Domination de la nature, domestication des animaux, rôle de la femme dans la société, soif de pouvoir... des thèmes on ne peut plus actuels.