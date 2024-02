Amy pour la vie ! Tome 3

Une histoire d'amitié... les yeux fermés. Grâce à la présence et l'aide de son chien Kita, Amy continue de gagner en autonomie et nous permet de découvrir de nouvelles facettes de son quotidien de jeune fille malvoyante. Des rencontres vont tous deux les aider à évoluer, que ce soit en croisant cette jeune femme à la plage ou lors d'un stage de peinture pour aveugle - si si, ça existe. Prête à toutes les expériences, Amy ne désire qu'une chose, vivre une vie la plus normale possible. C'est aussi ce que souhaite Kita qui travaille dur pour devenir le chien guide idéal