Un livre cartonné frais et verdoyant pour s'émerveiller et jouer sous la pluie ! Avec des éléments brillants en relief que l'enfant aura envie de suivre et de toucher du doigt. Dans une prairie fleurie de lupins, sous un ciel nuageux, plic ploc plic ploc, les premières gouttes rebondissent sur les feuilles, tombent dans l'eau du bassin... le concert de percussions commence ! Les grenouilles et les escargots pointent leur nez, le potager prend l'eau, les enfants jouent... Après les succès de Neige, Orage et Soleil, Anaïs Brunet clôt sa série graphique des grands phénomènes naturels.