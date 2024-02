Le Garçon et le faon

Il est un garçon. Il est un faon. Par monts et par vaux, ils bondissent et courent. Ensemble toujours. Un jeune garçon recueille un faon blessé, tous deux deviennent vite inséparables. Mais la place d'un faon est dans la nature... Les illustrations de Julia Moscardo donnent vie aux Highlands écossais. Un message touchant sur la nécessité et le courage de laisser partir ceux qu'on aime.