Les démons de Berlin

Siegfried Sauer, ancien commissaire de la police de Munich, est appelé d'urgence à Berlin : Rosa, la femme qu'il aime, a disparu après avoir rejoint la Résistance. Dans une ville en proie à un climat politique d'une violence extrême depuis qu'Adolf Hitler a été nommé chancelier, une sordide affaire inquiète la police : des jeunes femmes sont assassinées et défigurées. Sauer, terrifié à l'idée de découvrir Rosa parmi elles, se joint à l'enquête. Lorsque, le soir du 27 février 1933, un incendie détruit le Reichstag, la tension monte d'un cran. Hitler et Göring désignent aussitôt les coupables – les communistes – avant de décréter l'état d'urgence et de prendre les rênes du pays. Mais qui est réellement à l'origine de l'attentat ? Y a-t-il un lien entre la série de meurtres et cet acte criminel ?