Pour les sans-voix

A l'heure du soixante-dixième anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, Christophe Robert nous propose, avec ce livre manifeste, un état des lieux sans concession de cette France durement touchée et fracturée par les difficultés sociales, économiques et liées au logement. Une charge mordante contre l'immobilisme et l'indifférence, le poids des égoïsmes, la politique de l'autruche, sans oublier les insuffisances de la puissance publique face à la précarisation d'une part croissante de la population. "Aujourd'hui, un Français sur cinq est en situation de pauvreté ou de privation matérielle et sociale. C'est énorme et insupportable ! " Mais le délégué général de la Fondation Abbé Pierre ne se contente pas d'un constat aussi documenté et édifiant soit-il, il défend l'idée qu'il n'y a pas de fatalité et propose des solutions concrètes : meilleur partage des richesses, régulation des marchés liés aux biens essentiels, protections dans les domaines du social et du logement, intégration des enjeux sociaux dans les réformes écologiques, etc. Il souhaite ainsi redonner du souffle à la démocratie et stimuler les solidarités. Christophe Robert ne manque ni d'idées ni de courage. Malgré l'âpreté du constat, son livre est une rafale de vent frais et d'optimisme !