La Suisse de A(rbon) à Z(oug). Portrait en 12 villes

Alors que la sociologie urbaine appréhende le plus souvent la ville à travers les grandes métropoles, les auteurs et autrices de cet ouvrage choisissent de dépeindre la Suisse à travers 12 "petites et moyennes villes" . Ce parti-pris n'a rien d'anodin. Il incite à questionner les typologies, à sortir des chemins balisés de la recherche pour informer les développements théoriques paradoxalement conçus à partir des grandes villes qui, en Europe du moins, représentent davantage l'exception que la norme. En incarnant des lieux dont ils se font à la fois les guides et les habitants, les contributeurs et contributrices de l'ouvrage nous invitent à plonger dans toute l'épaisseur sociologique, historique, géographique et anecdotique du tissu urbain suisse. De A à Z, de Arbon sur les rives du lac de Constance à Zoug au bord du lac du même nom - en passant par Bellinzone, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Martigny, Neuchâtel, Schaffhouse, Sierre et Thoune -, le lecteur sillonne le territoire helvétique dans une succession de récits. Ainsi, d'une chambre d'hôtel en forme du tube à une fresque de Ferdinand Gehr, il verra sous les rails des trains CFF qui maillent la Suisse se dessiner l'agrégat de ce qui constitue, pour certains, une seule et grande métropole helvétique.