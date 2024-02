A nos rêves perdus

En Lozère, une terre rude aux traditions ancestrales, la famille Séverac est confrontée à un corbeau qui fait surgir de terribles secrets. Menaces, chantage, vandalisme, les Séverac se taisent, jusqu'à ce que l'un des leurs disparaisse et que la vérité éclate... Rien ne sera plus jamais comme avant. A Castelbouc, Jean et Latifa Séverac se sont construit une belle vie, s'efforçant d'oublier les circonstances tragiques qui ont accompagné leur rencontre durant la guerre d'Algérie. Avec le temps, leur existence s'est faite douce : une maison nichée dans les gorges du Tarn, un savoir-faire dans la lauze, trois enfants et une petite-fille, Ninon, au caractère bien trempé. Tout bascule le jour où la famille Séverac reçoit une lettre anonyme accusant Jean d'être un assassin. Ninon voudrait porter plainte mais son grand-père impose l'omerta à tout le clan. D'autres lettres anonymes arrivent dans le foyer, le corbeau se montre de plus en plus menaçant. Qui en veut à la famille Séverac ?