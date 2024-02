Les Profs refont l'Histoire Tome 3

Les Profs effacent le tableau noir de l'histoire et la réécrivent à leur façon, délirante et décalée. Les Profs du célèbre Lycée Fanfaron sont comme les virus : ils mutent au fil du temps, s'adaptant aux époques, indestructibles ! Dans ce nouveau tome des Profs refont l'histoire, ils sont au sommet de leur nullité : à ce niveau d'incompétence, ce n'est plus une mauvaise habitude, c'est un style de vie ! Avec eux, vous allez vous promener de la Gaule aux villages vikings, des temples incas à la cour de Louis XIV au temps de Molière... Alors, n'hésitez pas, montez à bord de la machine à remonter le temps de l'Education nationale !