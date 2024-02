Apocalypse des temps modernes. Esprit-santé, Petites clés offertes par les science

L'originalité de cet ouvrage est d'utiliser les connaissances techniques et scientifiques actuelles (en particulier l'électromagnétisme, la relativité res-treinte, et la théorie de l'information) pour tenter de décrypter certaines clés delavie de l'esprit et certaines clés de santé : cette démarche représente une avancée regard de l'usage très développé de ces techniques dans le do-maine de la défense. Une approche multidisciplinaire et scientifique de cer-tains sujets qui touchent à la spiritualité, à la santé, dans un monde qui actuellement cherche une issue au matérialisme excessif et une alternative aux idéologies établis. Cet Essai est une révélation (apocalypse en grec) donnant un éclairage nouveau sur la vie mystique, et la santé, grâce aux sciences modernes. Les philosophies anciennes et les religions, ont peut-être perçu et ex-pliqué bien avant nous, ce que la science cherche à démontrer actuel-lement ? Par exemple, les "Karmas" dans l'indouisme sont actuelle-ment bien formalisés par certaines branches des mathématiques comme les processus stochastiques et les processus de diffusion... Dans une première partie (Chapitre I), nous réalisons de "Petits rap-pels de sciences modernes et un décryptage de certains phénomènes paranormaux ou mystiques" , dans le Chapitre II, un Petit rappel des théories de la Relativité et un décryptage de certains phénomènes pa-ranormaux, psychologiques ou mystiques. Le Chapitre III aborde de Petits rappels des théories de Probabilité et Statistiques et propose un décryptage des Karmas. Le Chapitre IV s'efforce de synthétiser de Petits rappels des théories de l'Information et les décryptages de quelques principes de l'intelligence humaine. Le Chapitre V étudie les correspondances avec quelques textes philosophiques, le Chapitre VI ose de "Petites clés de bien être spirituel et physique". Et finalement en Conclusion, le Chapitre VII aborde Une nouvelle Apocalypse !