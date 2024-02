Je colorie sans déborder Pâques

Colorier des lapins, des poules et des oeufs colorés sans dépasser, c'est facile grâce aux gros contours en relief ! Un nouveau titre spécial Pâques dans cette collection appréciée des plus jeunes. Grâce aux contours pailletés en relief, les tout-petits vont aimer colorier des lapins, des poules et des oeufs colorés.