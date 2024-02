Soyez victorieux. Apocalypse

"Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie ; heureux ceux qui les entendront, s'ils retiennent ce qui est consigné dans cet écrit et y obéissent, car l'heure de l'accomplissement est proche." (Apocalypse 1 : 3, Parole vivante). Il faut du courage pour s'attaquer au livre complexe de l'Apocalypse ! Vous pouvez toutefois compter sur l'approche pastorale de l'auteur pour vous guider, sans vous perdre, tout au long du fil directeur de ce livre : Jésus-Christ a glorieusement triomphé de tous ses ennemis. Warren Wiersbe en tire toutes les conséquences pour nous et elles sont merveilleuses ! "L'Apocalypse a consolé les chrétiens de toutes les générations et il a renouvelé leur espérance. [...] Jésus-Christ est le conquérant, et tous les croyants participent à sa grande victoire." (Wiersbe). Que ce commentaire vous encourage à vous appuyer sur le triomphe de Christ pour mener le bon combat de la foi !