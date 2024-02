Dark Farytales Tome 1 : La malédiction des roses

La bête. La créature qui hante la Forêt Interdite - et mes pires cauchemars. Le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie. Mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe. Mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte.