Fictions du collectif dans le récit français contemporain

Au point de départ de cet essai, la démarche intellectuelle et épistémologique est double. Elle s'appuie tout d'abord sur ce constat que la question du collectif, si elle n'est pas neuve, apparaît depuis quelques années comme une réalité polymorphe particulièrement prégnante, qui présente des configurations nouvelles et se trouve investie de significations inédites, pointant ainsi une mutation civilisationnelle forte. Rassemblements populaires, mondialisation, réseaux numériques, communautés, pratiques collaboratives, participatives ou solidaires : autant de manières d'habiter le monde contemporain, autant de signaux que le terme de "collectif" accueille, qui désignent et forment la matière du réel immédiat, nourrissent un imaginaire de l'interdépendance, du réseau et de la relation, et interpellent la pensée actuelle, tout autant dans le domaine de la philosophie que dans ceux de la sociologie et de l'anthropologie notamment. La question est alors d'examiner dans quelle mesure la littérature contemporaine accueille, voire révèle, cette sensibilité nouvelle au collectif. Comment le roman français contemporain, notamment, s'empare-t-il de cette question du collectif et la réfléchit-il (au double sens du terme) avec les moyens littéraires qui sont les siens ? Et peut-on envisager que se dessine dans la production contemporaine une poétique romanesque du collectif ?