Retrouver un sens à sa vie. Du relativisme à la vérité

La "vérité" ? Elle n'existe plus ! Pourtant, notre société nous enjoint à "donner du sens" à notre vie. Tâche impossible si rien ne doit être essentiel. Nous nous raccrochons alors à du court terme, guidés par nos envies... ce qui est bien insuffisant pour construire ensemble. Heureusement, la vérité existe, et elle est à notre portée. Tous, nous pouvons découvrir le projet de Dieu sur nous et y répondre en aimant en retour. Ce court essai aux accents libérateurs nous met en route vers une quête aussi exigeante que passionnante, avec au coeur cette certitude donnée par le Christ : "Qui cherche trouve" (Mt 7, 8)!