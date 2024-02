Suzanne Lenglen, une étoile à Roland Garros. A1

Résumé : Alice, 16 ans, vient à Roland Garros pour la première fois, afin d'assister à un match sur le court Suzanne Lenglen. Elle fait la rencontre d'un curieux vieil homme, qui lui dit être un ancien élève de Suzanne Lenglen et qui lui montre une photo de la sportive. Elle se rend compte alors qu'elle lui ressemble étrangement. L'homme raconte l'histoire de Suzanne à Alice, qui se retrouve transportée plus de cent ans en arrière, dans la peau de la championne... voir un extrait : LA COLLECTION MONDES EN VF Des romans illustrés pour le plaisir de lire en français dès le niveau A1 Ses atouts : - Accéder facilement à la lecture en français ; - Prendre plaisir à lire des textes littéraires contemporains originaux et variés : polar, théâtre, nouvelles, etc. - S'ouvrir à l'interculturel francophone : Belgique, Congo, Grèce, France, Cameroun, Tunisie, Suisse, Québec... - Prolonger l'expérience de lecture avec les audios de l'ouvrage ; - Animer la classe avec des fiches de compréhension et des ateliers d'écriture disponibles gratuitement sur le site www. mondesenvf. com (Lien -> http : //www. mondesenvf. com/)