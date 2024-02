L'Ecole des lettres N° 3, mars 2024

Numéro 3 mars-mai 2024 : La satire est-elle encore au goût du jour ? Dénoncer les travers de la société est un exercice qui séduit certains écrivains depuis La Bruyère et Balzac jusque Lydie Salvayre aujourd'hui. Ce peut être drôle de singer ses contemporains, de brocarder les moeurs des uns et les tendances des autres, de railler des comportements collectifs pittoresques voire ridicules. C'est aussi un jeu cruel car, derrière le rire, le regard est mordant, parfois acide, lucide mais volontiers outrancier. Il invite à la réflexion et à l'autocritique, il apprend surtout à dénicher dans le texte l'ironie, les sous-entendus, les clins d'oeil, le double discours, l'écart avec les faits. L'humour est un des grands ressorts de Pierre Lemaître, prix Goncourt pour Au revoir là-haut (Albin Michel) en 2013, rencontré dans ces pages pour évoquer l'adaptation de ses romans en bande dessinée. Ce numéro s'ouvre sur un hommage à Claude Riva, qui a dirigé L'Ecole des lettres de main de maître pendant plus de 40 ans et qui nous a quittés le 22 novembre 2023.