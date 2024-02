Mon patron mon meilleur ennemi. L'intégrale

Rien ne va plus entre Abby et Nick... Entre un voyage qui tourne à la catastrophe et une dispute qui se transforme en impasse, le blocage semble insurmontable. Et si cette fois, les rôles étaient inversés... Abby parviendrait-elle à renverser la vapeur ? Le bras de fer continue dans les nouvelles aventures de nos deux héros et dans ce tome riche en tension et en rebondissements.