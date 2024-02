Black's soldiers Tome 3 : Burned Love

Lorsque Pyro, l'exécuteur des Black's Soldiers, refuse une mission confiée par le Président d'un club voisin, les Fallen's Angels, il ne s'attend pas à voir sa vie basculer. Sur la route pour rentrer dans son club, des hommes en 4x4 tirent sur Pyro au volant de sa moto, le blessant gravement. Dans sa fuite effrénée pour sauver sa vie, Pyro s'effondre devant une cabane perdue au fond des bois... Charlie avait prévu des vacances reposantes, lorsqu'un homme ensanglanté, à la carrure impressionnante et au visage marqué, s'écroule sur son perron. La jeune femme recueille Pyro et lui confère les soins essentiels à sa survie. Au fil des jours se tisse une relation entre eux aussi singulière que intense dans cette cabane isolée de tous. Lui, le biker violent, taciturne et silencieux, pour la première fois, se perd dans le regard d'une femme. Quant à Charlie, son désir pour cet homme aux yeux de loup la bouleverse. Mais comment faire pour conquérir le coeur d'un homme aussi sauvage ?