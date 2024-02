Depuis la nuit des temps, les êtres humains utilisent leur voix pour célébrer la vie, apaiser leurs douleurs, communiquer avec la nature et s'ouvrir au sacré. Les traditions ancestrales et la science moderne se rejoignent pour affirmer que la voix possède des pouvoirs insoupçonnés. Ce livre propose un chemin clair et accessible pour libérer le potentiel alchimique de votre voix, ainsi que des exercices pratiques pour intégrer ces enseignements à votre vie de tous les jours. "Yoga du Son : Voix de l'âme, Voie du coeur" est un voyage initiatique pour percer les secrets du son. Partez en quête de la sagesse universelle cachée dans votre voix. Ecoutez et habitez votre voix. Libérez son pouvoir guérisseur. Déployez la vibration de votre coeur.