La Bourda. Le poème à la gloire du Prophète Muhammad

La Bourda d'Al-Bûsîrî (en français : Le Manteau) est sans aucun doute le poème le plus fameux de ceux qui ont été écrits à la gloire du Prophète de l'islam. Il est le plus récité par les musulmans lors de veillées collectives célébrant notamment la naissance (Mawlid) de Muhammad, dans les mosquées ainsi qu'à la radio et à la télévision.