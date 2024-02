Le guide des insectes

Dans ce nouveau guide de la collection Références, Dominique Martiré présente les 269 familles d'insectes qui peuplent le monde. Grâce à une définition précise, des caractéristiques clés et des exemples soigneusement choisis, il nous aide à reconnaître les insectes qui croisent notre chemin, qu'ils soient rampants ou volants. Les fiches détaillées permettent au lecteur de découvrir la grande diversité des insectes et la richesse des comportements qui la composent. De la plus petite puce au plus grand des coléoptères, chaque ordre des Insectes est ainsi passé en revue. L'ouvrage est enrichi d'un texte critique qui explique la répartition des insectes dans le monde et l'état des populations actuelles. Méconnue, cette biomasse est aujourd'hui un étendard de la biodiversité, autant par le nombre d'espèces qui la compose que par son statut de signal d'alarme du dérèglement climatique.