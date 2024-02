Petit Futé France à moto. Edition 2024

Après un succès largement au rendez-vous, le Petit Futé sort une nouvelle édition du guide La France à moto. Près d'une centaine de circuits sont ainsi déclinés sur toute la France région par région. Résolument pratiques et attractifs, ils sont illustrés d'un plan, détaillés dans un carnet de route et étoffés de bonnes adresses (visites de sites remarquables, hébergement essentiellement en hôtel-restaurant et camping, restauration). Et toujours en première partie, ce qu'il faut savoir sur l'équipement, la préparation de son voyage, la sécurité, les clubs, forums et contacts clés.