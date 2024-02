Le concile de Merlin : Intégrale Volume 1

An 535. Le royaume breton est mort en même temps qu'Arthur à Camlann. Le chaos ravage l'île de Bretagne, poussant Merlin, comme beaucoup de ses compatriotes, à l'exil en Armorique pour fuir les envahisseurs angles et saxes que plus rien n'arrête. Depuis sa retraite au coeur de Brech El Lean, le vieux sage organise une réunion secrète, à laquelle sont conviés sa fille, Gwendaëlle, des druides et des moines influents. Le mage s'inquiète autant des guerres que du déclin des enseignements druidiques face au pouvoir grandissant de l'Eglise. Plutôt que la lutte, Merlin cherche à créer un pont entre chrétiens et druides afin de trouver une issue aux crises que tous traversent et dévoile pour cela un trésor inestimable : d'énigmatiques manuscrits sur la vie du Christ. Merlin souhaite leur partage, et pense sceller une union favorable. Mais le lendemain, Merlin disparaît dans d'étranges circonstances, abandonnant Gwendaëlle aux mains de multiples ennemis : de mystérieux mages et des sbires de l'Eglise, qui semblent prêts à tout pour l'éliminer. Gwendaëlle plonge malgré elle dans une intrigue qui très vite dépasse les enjeux imaginés. Car ni le Pape, ni les Mages, ni les rois ne veulent la paix. Né en 1976 en banlieue parisienne, Lionel Cruzille travaille plusieurs années dans les services d'urgences des hôpitaux de Paris puis change de vie. En 2005, sa rencontre avec la méditation et le Qi gong marquera un tournant important et il ne cessera dès lors de les pratiquer. Il retourne ensuite à l'écriture. Ses essais abordent une spiritualité au-delà de la religion, à l'instar des enseignements qu'il a reçus. Et dans ce prolongement, ses romans explorent le sens du réel, questionnent le monde actuel et ses enjeux, ou encore reflètent la quête intérieure de chacun.