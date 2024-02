Un nouvel Eden. Abolir la pauvreté, l'autre urgence pour l'humanité

Bien qu'elle soit omniprésente dans le monde et qu'elle touche près de la moitié de nos contemporains, la pauvreté subie laisse plutôt indifférents les nantis, c'est-à-dire ceux qui n'en souffrent pas. Pour autant, ce privilège de vivre bien ne les enferme certes pas dans une prison dorée et leur donne les moyens de porter leur regard sur la santé du monde, écologique et sociale. Ainsi, devant la détresse des pauvres maintes fois évoquée dans les médias, il leur arrive sans doute de se poser les questions suivantes : pourquoi la vie moderne n'est-elle pas accessible à tous les êtres humains ? et comment agir pour qu'il en soit ainsi ? Ils voient bien que le système actuel de lutte contre la pauvreté subie, basé sur une économie néolibérale et sur la solidarité onusienne, étatique, associative ou individuelle, ne réussit pas à la vaincre et qu'il atteint son plafond de verre. Même s'ils perçoivent au demeurant cette louable générosité comme des pansements adoucissants, utiles et nécessaires mais à l'efficacité insuffisante sur les plaies chroniques de la misère, ils apprécient néanmoins au fond d'eux-mêmes le dévouement et l'entraide désintéressée dont les hommes et les femmes sont capables, ce qui leur fait chaud au coeur. Cette générosité prouve que face à cette injustice de fortune nos contemporains ne sont pas si indifférents qu'il n'y paraît. On ne peut plus en effet s'en tenir à une fatalité de la misère ou à son simple constat. Il est grand temps d'éradiquer cette tare socio-économique par une solution politique universelle, applicable dans tous les pays du monde. Tel est l'objet de ce livre, dire que la pauvreté subie présente partout dans le monde est un anachronisme dangereux et que nous avons tous intérêt à participer à la démarche démocratique qui mènera à son abolition définitive. Ce projet ambitieux, vous le trouvez irréaliste ou irréalisable ? Vous avez raison de vous interroger, mais n'a-t-on pas déjà réussi dans le passé à interdire l'esclavage, le travail des enfants, la peine de mort, etc., abolitions décriées comme impossibles et néfastes d'après leurs détracteurs de l'époque.