Sansonnets. 100 sonnets

"Le sonnet n'est académique que chez les académiciens" dit Monica Jornet. Mais il fallait oser en faire une forme révolutionnaire ! Normalienne en Lettres, agrégée d'espagnol, la poétesse revisite avec gourmandise ce grand classique de la poésie française, le déclinant de façon ludique sous toutes ses formes, possibles et imaginées. Sansonnets, ce sont 100 sonnets où tous les chants sont permis dans le vaste champ de la vie, dans tous les tons et sur tous les thèmes jusqu'aux plus actuels et inattendus. Ce quatrième opus varie donc encore une fois le plaisir de la lecture après Feuilles volantes (formes libres rimées ou non) et Libres pensées sous licence poétique (toutes les formes fixes de la poésie française en deux volumes). A découvrir, lire et relire !