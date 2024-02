Forme sociale et totalité concrète. Sur l'urgence d'un réalisme dialectique aujourd'hui

La théoricienne féministe Roswitha Scholz s'intéresse à une définition épistémologique et dialectique de la théorie de la valeur-dissociation, comme unité de la critique de la connaissance et de la société. En opposition à une conception déductive de la totalité sociale à partir de la socialisation des individus par la valeur, on se réfère à une compréhension de la "totalité concrète" , telle qu'elle joue un rôle non négligeable de diverses manières chez les "précurseurs" et les classiques d'une pensée Critique de la valeur, de Georg Lukács à Moishe Postone, en passant par Theodor W. Adorno. La dialectique, longtemps disparue des discours, doit être redécouverte dans le sens d'un "réalisme dialectique" .