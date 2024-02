Les profs ont aussi une libido

Tout les oppose et pourtant... D'un côté il y a Ren, un musicien raté et hédoniste qui travaille par obligation dans l'école que dirige son père. De l'autre, il y a Kiichi, un jeune homme sérieux et passionné par son métier de maître d'école maternelle. Malgré ces différences, Ren va se laisser attirer par la gentillesse et la pureté de Kiichi et s'ouvrir à des sentiments jusqu'à présent inconnus de lui.