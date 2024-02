Depuis que l'homme fait la guerre, il lui faut entretenir et réparer ses armes. Ayant longtemps été un service, le Matériel n'est devenu une arme qu'en 1976. Cependant, les maintenanciers existent depuis toujours : des fusiliers du roi sous Louis XIV au train d'Artillerie de Napoléon, de la Résistance aux débarquements alliés, ou encore du djebel algérien aux rizières indochinoises... Puis ce fut le Golfe, l'ex-Yougoslavie, l'Afghanistan ou encore le Sahel. Soutenant l'ensemble des unités de l'armée de terre, sur le territoire national comme en opérations, l'arme du Matériel ne connaît aucun répit. Constamment sollicités et continuellement projetés, ces femmes et hommes de l'ombre assurent un soutien permanent en tout temps et en tout lieu, et ce, parfois au coeur de l'action et du feu. Souvent méconnue, l'histoire des filles et fils de saint Eloi vous est proposée dans cet ouvrage très documenté et richement illustré. (Re)découvrez les origines, les faits d'armes et les traditions des combattants-mécaniciens et des techniciens civils des régiments et bases du Matériel !