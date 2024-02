Le travail migrant. L'autre délocalisation

Daniel Veron s'intéresse au travail migrant à travers deux de ses figures : les travailleurs sans papiers et les travailleurs détachés. Il met en lumière une variété de dispositifs institutionnels et économiques qui favorisent la mise au travail des personnes migrantes dans des conditions moins favorables et plus intensives que celles qui ont cours sur un marché du travail donné et montre ainsi les conditions sociales, politiques et historiques qui rendent possible une surexploitation du travail migrant. A l'heure où le gouvernement prépare une nouvelle loi réactionnaire sur l'immigration, ce livre éclaire les débats contemporains.