Les châteaux de la Loire à vélo

Nouvelle maquette pour cette réédition incontournable pour qui veut s'évader en France sur l'une des véloroutes les plus historiques avec la redécouverte de châteaux royaux de la Renaissance De près de 500 km : du château de Gien à celui d'Angers, en passant par les demeures royales de Blois, Chambord, Chinon... - Un parcours en 12 étapes - 5 escapades pour découvrir les châteaux de Valençay, Moncontour, Brézé, Serrant... - 28 cartes détaillées et 1 carte générale - Pour chaque étape des focus culturels, historiques et patrimoniaux. - Des adresses réactualisées (offices de tourisme, loueurs de vélos, hébergements principalement labellisés "Accueil Vélo"...) Les points forts de cette réédition - Le mode d'emploi très complet du "prêt à rouler" avec notamment les liaisons ferroviaires - Une échelle altimétrique pour l'ensemble de l'itinéraire - 20 points d'intérêt incontournables à découvrir sur le parcours - Les adresses pratiques maintenant mises à disposition après chaque étape - Index des villes et communes traversées