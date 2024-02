Les têtes. Bretagne, Pays de la Loire. Palmarès et portraits de personnalités, Edition 2024

On y trouve les portraits courts de celles et ceux qui font la dynamique économique de nos territoires, dans leurs sphères respectives : industries-services, sociales, administratives, éducatives, artistiques, sportives. Indispensable au business, cette édition sera enrichie pour la première fois d'un palmarès. Un jury de journalistes API et Ouest-France récompensera les acteurs économiques qui se sont illustrés dans l'année à travers six catégories (industrie, innovation, RSE, international, recrutement, action publique). Des portraits plus longs seront consacrés à ces 18 lauréats, illustrés de grandes photos de type "portrait" .